Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Луценко опубликовал фотографию указа Венедиктовой о назначении Пискуна советником. Указ гласит, что Пискун будет работать "вне штата, на общественных началах".

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли детали назначения заместителя генпрокурора.