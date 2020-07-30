Венедиктова назначила Пискуна советником - СМИ [ Редактировать ]
Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. Об этом заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Луценко опубликовал фотографию указа Венедиктовой о назначении Пискуна советником. Указ гласит, что Пискун будет работать "вне штата, на общественных началах".
Ранее мы писали о том, что СМИ раскрыли детали назначения заместителя генпрокурора.
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