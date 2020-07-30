Козак отказался от переговоров с Ермаком - СМИ [ Редактировать ]
Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак решил прекратить переговоры по Донбассу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом он заявил в письме канцлеру Германии Ангелы Меркель, сообщает "Страна".
Согласно опубликованному документу, Козак назвал переговоры по Донбассу на уровне советников глав государств "нормандского формата" бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
Также он бессодержательным проект документа, который прорабатывается в рамках нормандского формата.
Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки ... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию.
Козак отметил, что "эксперимент" можно продолжить, однако уже без участия России.
Представитель Кремля предложил помощникам лидерам нормандской четверки заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств.
Ранее мы писали о том, что Зеленский сделал заявление о ситуации на востоке страны.
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