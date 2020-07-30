В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам.

"Этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости", - отметил глава государства.

Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе. Пусть это важное для верующих время будет полно чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства.

"Крепкого здоровья всем вам, мира и щедрой судьбы!", - подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы.