Кому нельзя есть кукурузу [ Редактировать ]
Кукурузу любят и взрослые и дети. Однако стоит помить, что это совсем не "легкий" для желудка продукт, к его употреблению стоит относится с осторожностью. О том, кому нельзя есть кукурузу пишет Grounde.
Противопоказано употреблять много кукурузы в пищу если:
- Имеется склонность к тромбозам и повышенная сворачиваемость крови. Как упоминалось выше, кукуруза содержит много витамина К, который улучшает сворачиваемость крови, поэтому для людей, у которых есть склонность к образованию тромбов, кукуруза очень опасна.
- Был гастрит или проблемы с желудком. Как пища, кукуруза достаточно тяжелая и для ее переваривания важно отсутствие проблем с желудком и выделением ферментов.
- Есть обострения язвы или проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Зерна кукурузы могут вызывать вздутия в кишечнике, что усугубит состояние больного и может его травмировать.
Людям, имеющим массу тела ниже нормы, не рекомендуется употреблять в пищу кукурузу, так как она существенно снижает аппетит.
Более того, доказано, что люди с недостатком веса плохо переваривают кукурузу в связи с нехваткой нужных ферментов для ее разложения.
Людям, имеющим сильные аллергические реакции, также не советуется употреблять кукурузу - она обостряет реакцию на аллергены.
Ранее сообщалось, почему нужно есть вареную кукурузу.
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