Хронические заболевания: ученые назвали причину патологий [ Редактировать ]
Ученые из Австралии выявили причину развития хронических заболеваний.
Об этом сообщает Институт сердца и диабетики имени Бейкера.
По информации, во время исследования, ученые подвергали различному воздействию образцы иммунных клеток сотни новорожденных, пытаясь понять, реакция иммунной системы на раздражители.
Результаты были удивительны по своим масштабам: тысячи генетических вариантов управляют экспрессией генов при различных иммунных и воспалительных состояниях, некоторые из которых имели широкой спектр влияния.
Отмечается, что многие хронические и иммунные заболевания часто “родом” из детства, причем особенности генетики ребенка вызывают изменения в функциях различных генов, участвующих в развитии болезни.
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