С 1 августа в Украине вступают в силу новые правила действия адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Зеленая зона" предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая зона" (+ ограничения"зеленой"), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая зона" (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Красная зона" (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В случае пересечения границы:

из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис

для стран с "красной зоны" нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней. Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый".

Среди обязательных требований:

ношение масок в общественных местах,

проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м,

заполненность кинотеатров - не более, чем на 50%,

перевозка пассажиров только на сидячих местах.

Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет отвечать требованиям Минздрава, образовательные заведения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований.

Основными требованиями являются:

заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов,

соблюдение социальной дистанции,

обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах,

проведение термоскрининга на входе.

Ранее мы писали о том, что карантин в Украине официально продлен до 31 августа.