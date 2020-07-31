Новые правила карантина: что изменится с 1 августа [ Редактировать ]
С 1 августа в Украине вступают в силу новые правила действия адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
"Зеленая зона" предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв. м;
- кинотеатры с заполненностью на 50%;
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.
"Желтая зона" (+ ограничения"зеленой"), запрещается:
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
"Оранжевая зона" (+ ограничения желтой), запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
"Красная зона" (+ ограничения оранжевой), запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
В случае пересечения границы:
- из стран "зеленой зоны" нужен только страховой полис
- для стран с "красной зоны" нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.
Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов;
- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов;
- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.
Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней. Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.
Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленый".
Среди обязательных требований:
- ношение масок в общественных местах,
- проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м,
- заполненность кинотеатров - не более, чем на 50%,
- перевозка пассажиров только на сидячих местах.
Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".
С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет отвечать требованиям Минздрава, образовательные заведения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны", где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.
В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований.
Основными требованиями являются:
- заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов,
- соблюдение социальной дистанции,
- обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах,
- проведение термоскрининга на входе.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине официально продлен до 31 августа.
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