Одесский блогер перерезал горло во время судебного заседания (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 31 июля, блогер из Одессы во время судебного заседания перерезал горло. Таким образом он выступил против Зеленского. Об этом сообщает Pavlovsky News.
По словам Стаса Домбровского, против него власть сфабриковала уголовное дело после того, как он ночью приехал защитить друга против 10 людей. Сам он является многодетным отцом, уточнив, что ничего противозаконного не делал.
Главным виновником репрессий против себя Домбровский называет президента страны, которого регулярно критикует.
Судя по фотографиям и заявлениям коллег блогера, суд его приговорил к двум месяцам пребывания в СИЗО. Однако во время самого заседания он порезал себе горло. Кровь ему, предположительно, остановить удалось.
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Ранее мы писали о том, как мужчина с перерезанным горлом скончался возле кафе.
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