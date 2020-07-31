Зеленський підписав закон щодо зниження ставки на зелену енергетику [ Редактировать ]
Зелене світло - для "зеленого" тарифу. Президент підписав ухвалений парламентом закон про зниження ставки на альтернативну енергетику.
За це депутати проголосували 21 липня. Відтепер тариф на встановлення сонячних станцій стане меншим на 15 відсотків. Як зазначають в Кабміні, це дозволить державі економити майже 7 мільярдів гривень щороку.
Крім того, використання відновлювальної енергетики - дозволить стримати зростання тарифів для населення.
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