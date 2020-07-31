За останню добу в лікарні потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час епідемії

Новий коронавірусний антирекорд в Україні. Госпітальний. За останню добу в лікарні потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час епідемії.

Більше двохсот шістдесяти людей. А це означає, що у багатьох людей ковід протікає із ускладненнями. Загальна кількість нових інфікувань - теж висока. Більше тисячі. А от тих, хто видужав - майже удвічі менша.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: