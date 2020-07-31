В Україні зафіксувала новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Новий коронавірусний антирекорд в Україні. Госпітальний. За останню добу в лікарні потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час епідемії.
Більше двохсот шістдесяти людей. А це означає, що у багатьох людей ковід протікає із ускладненнями. Загальна кількість нових інфікувань - теж висока. Більше тисячі. А от тих, хто видужав - майже удвічі менша.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Було госпіталізовано 261 людину. Нажаль, це черговий наш антиректорд щодо госпіталізації. За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (147) та Івано-франківській (111) областях, а також у місті Києві (110).
по теме
Половина України стала проблемними "коронавірусними" регіонами
Цифри такі високі, що половина України, а це 12 областей, автоматично потрапили до списку проблемних регіонів
В аеропортах Києва встановили мобільні лабораторії для тестів на коронавірус
Коштує таке "задоволення" - 1700 гривень. Для порівняння в столичних клініках, куди можна заїхати по дорозі з аеропорту, ціни значно нижчі. Стартують від семисот гривень. Але пасажирам вартість послуги не принципова
В Україні вводять нові правила карантину: яка ситуація в регіонах?
Від завтра карантин за новими правилами. Регіони розділять на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. Від цього залежатимуть і обмеження. І поки - Київ - претендент на зону червону.
Як в Україні та Європі дотримуються карантинних обмежень?
До речі, карантинні рекомендації - в Україні та за кордоном - відрізняються. Приміром, іспанці навіть у плюс 40 на вулицях зобов'язані ходити у масках
Мільйон інфікованих: у МОЗ озвучили шокуючу статистку по гепатиту С
За даними ВООЗ, лише 9 відсотків людей у світі знають про свій діагноз. А більшість інфікованих - навіть й не здогадуються, що носять у собі вірус гепатиту