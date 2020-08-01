Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США. Он возмутился блокированием выплат по безработице представителями Демократической партии.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Пелоси (спикер Палаты представителей) и Шумер (лидер демократов в Сенате) заблокировали такие необходимые выплаты по безработице, так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, они безработные, это вина Китая!" - подчеркнул Трамп.
В марте и апреле в результате жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу. В ФРС информировали, что уровень безработицы в Штатах составляет 11,1%, что превысило показатели во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Ранее мы писали о том, что сумма пособия по безработице увеличится.
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