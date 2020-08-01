В Зимбабве 99-летняя женщина дважды "воскресала", когда ее пытались похоронить. Об этом сообщает Bulawayo 24.

Жительница одной из деревень в провинции Северный Матабелеленд долгое время болела и перенесла инсульт.

"В субботу около трех ночи она умерла, - рассказывает один из ее родственников. - Мы стали готовиться к похоронам, уведомили о ее смерти главу деревни, соседи собрались и стали копать могилу. Но когда началось погребение, мы заметили под саваном движение".

Как выяснилось, "покойница" дышала. Похороны немедленно остановили, а долгожительницу отнесли домой. На следующий день она снова перестала подавать признаки жизни, а ее тело остыло. Когда похороны возобновили, старушка вновь пошевелилась.

"Обычно смерть констатируют другие пожилые женщины, но после двух ошибок даже мы, мужчины, пришли в дом, чтобы убедиться лично, - отмечает член семьи. - Когда ее признали мертвой, тело было совершенно холодным, но потом мы почувствовали, что оно потеплело. Это свидетельствовало о том, что она жива. Мы были крайне озадачены".

Родственники решили отвезти женщину в больницу. Тем временем глава деревни прорабатывал другие варианты решения проблемы.

"Мы даже собирались спросить совета у колдунов. Мы рассудили, что раз она исповедовала традиционную религию, возможно, есть какие-то вещи, которые необходимо сделать", - рассказал он.

Пока они готовились, старушка вновь скончалась. На этот раз жители деревни подождали несколько часов, убедились в том, что она действительно мертва, и лишь затем похоронили.

"Вероятно, она была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому родственники и жители деревни сочли ее мертвой и стали хоронить", - предполагает директор местной больницы. Родственники покойной считают, что она воскресала из-за вмешательства духов предков.

Ранее мы писали о том, что похороненный мужчина гулял по кладбищу.