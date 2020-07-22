В Великобритании 45-летняя мать 5-х детей стала законной женой 300-летнего призрака пирата. Подобно любой обычной паре, Аманда Тиг и ее "супруг" Джек ходят на свидания, ссорятся и даже занимаются любовью - несмотря на то, что мужчина умер почти 300 лет назад, пишет svidok.online.

Британка начала искать спутника жизни в потустороннем мире после того, как не смогла ужиться с каким-либо человеком в реальности.

Ее любовная связь с Джеком, который был разбойником в открытом море в 1700-х годах, пока его не поймали и не казнили, началась одной ночью в 2014 году, когда женщина лежала в постели и внезапно почувствовала появление рядом какой-то энергии. Удивительно, но после нескольких лет романтической связи с призраком Аманде удалось нанять регистратора и отправиться в международные воды, где она смогла законно выйти замуж за дух убитого пирата. Счастливая невеста даже пригласила медиума, чтобы ее новый муж смог сказать "Да" во время церемонии.

Читайте также Популярная блогерша вышла замуж за сына своего экс-супруга

Теперь пара совместно пишет книгу для других женщин, которые хотят найти своего единственного в мире духов. "Он - моя родственная душа. Я так счастлива, это идеальный вид отношений для меня. Есть много людей, которые не знают об отношениях с духами, но они могут им подойти - я хочу сообщить об этом", - говорит Аманда.

В своей обычной жизни женщина, живущая в Северной Ирландии, работает имитатором капитана Джека Воробья и полагает, что именно это свело ее с супругом.

Женщина рассказывает, что изначально не очень хотела контактировать с духом, пока не поняла, что может поговорить с ним посредством медиума. Призрак сидел рядом с ней, когда она смотрела телевизор или ехала на автомобиле, и постепенно пара лучше узнала друг друга. Вскоре у женщины появились "сильные любовные чувства" к давно умершему пирату.

"Мы стали очень близки, чем больше я узнавала о нем, тем больше он мне нравился. Однажды он сказал мне: "Ты знаешь, а мы ведь на самом деле можем быть вместе". Но я никогда раньше не слышала об интимных отношениях между духом и человеком", - рассказывает Аманда.

Сейчас женщина утверждает, что постельные отношения с духом удивительно похожи на аналогичные с реальным мужчиной - и даже могут иметь счастливый конец.

При этом, несмотря на то, что Аманда никогда не видела своего мужа в физическом теле, она считает, что тот очень похож на персонажа капитана Джека Воробоья, которого Джонни Депп играет в сериале "Пираты Карибского моря".

Ранее мы писали о том, что женщина влюбилась в воздушное судно.