Восстал из мертвых: похороненный мужчина гулял по кладбищу [ Редактировать ]
В Египте семья похоронила умершего 40-летнего родственника Мухаммеда Эль-Гаммала, однако позднее мужчину встретили гуляющим по кладбищу.
Об этом сообщает Arab News.
Эль-Гаммал работал учителем и страдал психическим заболеванием. Он часто исчезал. Так случилось и в этот раз, его искали около месяца. Один из родственников, работающий в местной больнице, позвонил и сообщил, что к ним поступил неопознанный труп.
Проведя опознание, родственники сочли, что тело принадлежит Эль-Гаммалу. Для идентификации трупа был взят образец крови, но семья так и не получила результат. Похороны состоялись 21 марта.
Через четыре месяца после похорон настоящего Эль-Гаммала нашли живым и доставили в ближайший полицейский участок.
Ранее мы писали о том, что родители случайно заживо похоронили ребенка.
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