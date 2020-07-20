В Египте семья похоронила умершего 40-летнего родственника Мухаммеда Эль-Гаммала, однако позднее мужчину встретили гуляющим по кладбищу.

Об этом сообщает Arab News.

Эль-Гаммал работал учителем и страдал психическим заболеванием. Он часто исчезал. Так случилось и в этот раз, его искали около месяца. Один из родственников, работающий в местной больнице, позвонил и сообщил, что к ним поступил неопознанный труп.

Проведя опознание, родственники сочли, что тело принадлежит Эль-Гаммалу. Для идентификации трупа был взят образец крови, но семья так и не получила результат. Похороны состоялись 21 марта.

Через четыре месяца после похорон настоящего Эль-Гаммала нашли живым и доставили в ближайший полицейский участок.

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