В Германии "пылают" протесты против карантина [ Редактировать ]
В результате протестов против карантинных ограничений в Берлине пострадали 18 полицейских.
Об этом пишет DW.
По информации, трех силовиков из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу.
Отмечается, что до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Участники демонстрации не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".
Напомним, в столице Германии тысячи людей собрались на акцию протеста против карантина. На улицы вышли около 15 тысяч человек.
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