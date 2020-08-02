В результате протестов против карантинных ограничений в Берлине пострадали 18 полицейских.

Об этом пишет DW.

По информации, трех силовиков из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу.

Отмечается, что до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Участники демонстрации не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Напомним, в столице Германии тысячи людей собрались на акцию протеста против карантина. На улицы вышли около 15 тысяч человек.