У США поновилися протести проти расизму та жорстокості поліції [ Редактировать ]
Проти расизму та поліцейської жорстокості. США охопили нові протести. За інформацією CNN, під час сутичок затримали 47 людей. 59 правоохоронців - отримали травми.
Наймасштабніший мітинг відбувся в Сіетлі - там на вулиці вийшли тисячі людей. Спочатку акція була мирною. Згодом демонстранти почали підпалювати споруди.
Також кидали в поліцейських піротехнічні засоби, камені та пляшки. Правоохоронці - у відповідь - застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Протести в США тривають із травня - через убивство копами під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.
по теме
У США антирасисти взялися за англійську мову
У Сполучених Штатах нова хвиля "расових табу". На тлі протестів відтепер американці відмовляються вживати деякі терміни. Що саме більше не можна вимовляти?
Протести у США: технічні терміни потрапили під каток політкоректності
У Сполучених Штатах нова хвиля "расових табу". На тлі протестів відтепер відмовляються вживати деякі терміни. Що саме більше не можна вимовляти?
Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
Роберт О’Брайен инфицировался коронавирусом
Мировой рекорд: мужчина более часа удерживал в воздухе три шарика (видео)
Американец ранее уже побил более 150 рекордов Гиннеса
Визит Зеленского в США: посол раскрыл детали
Визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти и до президентских выборов в стране