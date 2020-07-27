Проти расизму та поліцейської жорстокості. США охопили нові протести. За інформацією CNN, під час сутичок затримали 47 людей. 59 правоохоронців - отримали травми.

Наймасштабніший мітинг відбувся в Сіетлі - там на вулиці вийшли тисячі людей. Спочатку акція була мирною. Згодом демонстранти почали підпалювати споруди.

Також кидали в поліцейських піротехнічні засоби, камені та пляшки. Правоохоронці - у відповідь - застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Протести в США тривають із травня - через убивство копами під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.