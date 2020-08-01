В Берлине тысячи людей вышли на протесты из-за карантинных ограничений (видео) [ Редактировать ]
В Берлине, 1 августа, тысячи людей вышли протестовать против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.
Правоохранители, которые следили за порядком на акции, призывали протестующих придерживаться социальной дистанции и надеть маски.
По словам правоохранителей, в субботу утром 1 августа, люди начали собираться в центре столицы Германии.
Некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".
Полиция заявляет, что в марше участвуют около 15 тысяч человек.
Стоит отметить, что всего на выходных в немецкой столице запланировано проведение 83 демонстраций, среди которых и другие против карантина.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине COVID-19 преодолел новую "красную линию".
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