Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти ХАМАС у секторі Гази, - про це у "твіттері" повідомляє Армія оборони Ізраїлю. Удари стали відповіддю на запуск ракети по ізраїльській території. Її перехопила система "Залізний щит".

Це перша атака з початку липня. За словами представника Міноборони, ракета не завдала значної шкоди. Літаки ЦАХАЛу вразили підземні об'єкти ХАМАСу.

Раніше в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан на півночі країни через стрілянину на кордоні з Ліваном - там помітили кілька груп бойовиків.