Ізраїльські винищувачі атакували ХАМАС у секторі Гази [ Редактировать ]
Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти ХАМАС у секторі Гази, - про це у "твіттері" повідомляє Армія оборони Ізраїлю. Удари стали відповіддю на запуск ракети по ізраїльській території. Її перехопила система "Залізний щит".
Це перша атака з початку липня. За словами представника Міноборони, ракета не завдала значної шкоди. Літаки ЦАХАЛу вразили підземні об'єкти ХАМАСу.
Раніше в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан на півночі країни через стрілянину на кордоні з Ліваном - там помітили кілька груп бойовиків.
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