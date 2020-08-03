За сутки на территории Украины подтвердили 990 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, с начала эпидемии инфицировались 72 168 человек. Выздоровели 39 543 человек, в том числе за вчера 235 случаев. Количество смертельных случаев составляет 1725, за минувшие сутки умерли еще 16 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в Львовской области, Черновицкой области, Харьковской области, а также в Киеве.

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