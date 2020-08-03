В Украине "упало" число инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины подтвердили 990 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, с начала эпидемии инфицировались 72 168 человек. Выздоровели 39 543 человек, в том числе за вчера 235 случаев. Количество смертельных случаев составляет 1725, за минувшие сутки умерли еще 16 человек.
Отмечается, что наибольшее количество заболевших зафиксировано в Львовской области, Черновицкой области, Харьковской области, а также в Киеве.
Читайте также, стало известно, где в Украине наибольшее количество погибших от COVID-19.
по теме
В Украине увеличивается заболеваемость коронавирусом
Инфекция поразила 3 региона
В Украине резко увеличилось количество случаев коронавируса
Количество инфицированных перевалило за 1 тысячу человек
В Киеве коронавирус "сразил" младенца
Всего в столице уже 7278 случаев инфицирования
В Украине уменьшается количество случаев коронавируса
В стране лабораторно подтверждены более 58 800 инфицированных граждан
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Киеве
Всего в столице зарегистрировали более 8300 инфицированных