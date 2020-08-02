Минздрав определил место наивысшей смертности от коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины наблюдается уровень смертности от коронавирусной инфекции в 2,4%.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, наибольшее количество погибших от инфекции наблюдается в Кировоградской области (5%), на втором месте следует Закарпатская область.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
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