За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 102 человек.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, на 3 августа в Киеве подтвердили 8554 случая COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет;

54 мужчины, возрастом от 18 до 73 лет;

4 детей - от 3 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество новых выявленных случаев COVID-19 находится в Днепровском районе (19 человек), Шевченковском районе (18 инфицированных) и Деснянском районе (17 пациентов).

Фото: КГГА

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