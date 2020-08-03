Коронавирус "удерживает позиции" в Киеве [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 102 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, на 3 августа в Киеве подтвердили 8554 случая COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет;
- 54 мужчины, возрастом от 18 до 73 лет;
- 4 детей - от 3 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество новых выявленных случаев COVID-19 находится в Днепровском районе (19 человек), Шевченковском районе (18 инфицированных) и Деснянском районе (17 пациентов).
Фото: КГГА
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