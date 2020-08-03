Коронавірус в Україні не здає позиції. Від учора додалося майже 990 нових хворих. Утричі менше людей одужали. Найгірша ситуація у західних регіонах у Львівській та Івано-Франківській областях, а також в місті Києві.

Нагадаю, на територіях віднесених до "червоної зони", а таких три: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області - сьогодні мали зупинити рух громадського транспорту, зачинити ресторани та торгові центри.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: