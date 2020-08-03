Коронавірус в Україні: за добу майже тисяча нових заражень [ Редактировать ]
Коронавірус в Україні не здає позиції. Від учора додалося майже 990 нових хворих. Утричі менше людей одужали. Найгірша ситуація у західних регіонах у Львівській та Івано-Франківській областях, а також в місті Києві.
Нагадаю, на територіях віднесених до "червоної зони", а таких три: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області - сьогодні мали зупинити рух громадського транспорту, зачинити ресторани та торгові центри.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Перш за все це заповненість ліжок, тобто яка кількість ліжок заповнена на сьогоднішній день. Кількість не повинна перевищити 50 відсотків. Наступний критерій це кількість проведениї тестувань. Цей показник в нас 24 на сто тисяч населення.
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