Google представила смартфон Pixel 4A [ Редактировать ]
Компания Google представила смартфон Pixel 4A - бюджетную версию флагманского Pixel 4, вышедшего в 2019 году.
У устройства будет 5,81-дюймовый экран и процессор Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти - 6 гигабайт, встроенной - 128 гигабайт.
Pixel 4a появится в продаже 20 августа по цене в $349 (около 9 675 грн). В Украине его официально продавать не будут.
Осенью 2020 года Google выпустит новый флагман Pixel 5, а также Pixel 4A с поддержкой 5G.
Introducing #Pixel4a. The helpful Google phone at a helpful price. https://t.co/YHi4LooEAE pic.twitter.com/3cbbjZn2RM— Made by Google (@madebygoogle) August 3, 2020
Ранее сообщалось, что Google проложит подводный кабель между США и Европой.
по теме
Полный аккумулятор за 20 минут: представлена сверхбыстрая проводная зарядка (видео)
Компания Oppo представила технологию беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 65 ватт. Эта мощность сравнима с самыми быстрыми проводными зарядками. Полная зарядка телефона займет 30 минут
Обзор Transcend microSD 330S 128GB: ускоряем загрузку игр на Nintendo Switch
В редакции podrobnosti.ua оказалась на обзоре сертифицированная А2 высокоскоростная карта памяти Transcend UHS-I microSD 330S объемом 128 ГБ
Google проложит подводный кабель между США и Европой (видео)
Кабель по дну Атлантического моря должен увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google
Telegram начал тестировать видеозвонки
Telegram обещал, что запустит функции групповых видеозвонков до конца 2020 года
Зеленский ответил на петицию о запрете 5G
Президент Украины ответил на петицию с требованием запрета внедрения в Украине связи 5G