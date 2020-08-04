Компания Google представила смартфон Pixel 4A - бюджетную версию флагманского Pixel 4, вышедшего в 2019 году.

У устройства будет 5,81-дюймовый экран и процессор Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти - 6 гигабайт, встроенной - 128 гигабайт.

Pixel 4a появится в продаже 20 августа по цене в $349 (около 9 675 грн). В Украине его официально продавать не будут.

Осенью 2020 года Google выпустит новый флагман Pixel 5, а также Pixel 4A с поддержкой 5G.

Introducing #Pixel4a. The helpful Google phone at a helpful price. https://t.co/YHi4LooEAE pic.twitter.com/3cbbjZn2RM — Made by Google (@madebygoogle) August 3, 2020

Ранее сообщалось, что Google проложит подводный кабель между США и Европой.