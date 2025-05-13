Компанія Samsung представила на спеціальному заході в Південній Кореї нову флагманську модель - Galaxy S25 Edge, яка стала найтоншим смартфоном в історії бренду. Товщина титанового корпусу Galaxy S25 Edge становить 5,8 мм при масі 163 грамів.

​Таким чином, смартфон на 1,4 мм тонший за стандартну версію Galaxy S25 і на 0,1 мм тонший Galaxy A8 2015 - колишнього рекордсмена Samsung.

Незважаючи на свої розміри, пристрій отримав дуже потужну апаратну начинку на базі штучного інтелекту та передову систему камер.

Galaxy S25 оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам'яті, 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення до 120 Гц, а також подвійною камерою з основним модулем на 200 МП.

Гаджет має 256 Гб чи 512 Гб вбудованої пам'яті залежно від конфігурації.

Камери оснащені ШІ-движком ProVisual Engine, який автоматично підбирає оптимальні налаштування тону, освітлення та контрастності, а також функцією Galaxy Nightography, яка створює якісні фото в умовах низького освітлення.

Датчик з діафрагмою f/1.7 підтримує багатонаправлений фазовий автофокус PDAF та оптичну стабілізацію. Він діє разом із 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом (f/2.2.). Селфі-камера представлена ​​датчиком на 12 Мп (f/2.2).

​Всі камери здатні записувати відео у форматі 4K при 60 кадрах за секунду, проте головний сенсор також передбачає підтримку 8K/30fps.

Штучний інтелект також відповідає за енергозбереження та адаптацію інтерфейсу - від пошуку інформації до редагування фото та перекладу в реальному часі.

Смартфон отримав титанову рамку, захист від води та пилу за стандартом IP68 та скло Gorilla Glass Ceramic 2. Для ідентифікації власника передбачено ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Ємність акумулятора - 3900 мА•ч, що менше, ніж у інших флагманів, оскільки смартфон випускається в ультратонкому корпусі. Акумулятор підтримує швидке проводове та бездротове заряджання потужністю 25 Вт і 15 Вт відповідно.

Гаджет доступний у трьох кольорах, а ціна починається від $1099 у США та від €1249 в Європі.

Galaxy S25 Edge

Головним конкурентом Samsung Galaxy S25 Edge стане новий супертонкий смартфон Apple, зараз відомий під позначенням iPhone 17 Air. Очікується, що його прем'єра відбудеться у вересні цього року.