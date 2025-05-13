Samsung випустив супертонкий смартфон Galaxy S25 Edge [ Редагувати ]
Компанія Samsung представила на спеціальному заході в Південній Кореї нову флагманську модель - Galaxy S25 Edge, яка стала найтоншим смартфоном в історії бренду. Товщина титанового корпусу Galaxy S25 Edge становить 5,8 мм при масі 163 грамів.
Таким чином, смартфон на 1,4 мм тонший за стандартну версію Galaxy S25 і на 0,1 мм тонший Galaxy A8 2015 - колишнього рекордсмена Samsung.
Незважаючи на свої розміри, пристрій отримав дуже потужну апаратну начинку на базі штучного інтелекту та передову систему камер.
Galaxy S25 оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ оперативної пам'яті, 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення до 120 Гц, а також подвійною камерою з основним модулем на 200 МП.
Гаджет має 256 Гб чи 512 Гб вбудованої пам'яті залежно від конфігурації.
Камери оснащені ШІ-движком ProVisual Engine, який автоматично підбирає оптимальні налаштування тону, освітлення та контрастності, а також функцією Galaxy Nightography, яка створює якісні фото в умовах низького освітлення.
Датчик з діафрагмою f/1.7 підтримує багатонаправлений фазовий автофокус PDAF та оптичну стабілізацію. Він діє разом із 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом (f/2.2.). Селфі-камера представлена датчиком на 12 Мп (f/2.2).
Всі камери здатні записувати відео у форматі 4K при 60 кадрах за секунду, проте головний сенсор також передбачає підтримку 8K/30fps.
Штучний інтелект також відповідає за енергозбереження та адаптацію інтерфейсу - від пошуку інформації до редагування фото та перекладу в реальному часі.
Смартфон отримав титанову рамку, захист від води та пилу за стандартом IP68 та скло Gorilla Glass Ceramic 2. Для ідентифікації власника передбачено ультразвуковий сканер відбитків пальців.
Ємність акумулятора - 3900 мА•ч, що менше, ніж у інших флагманів, оскільки смартфон випускається в ультратонкому корпусі. Акумулятор підтримує швидке проводове та бездротове заряджання потужністю 25 Вт і 15 Вт відповідно.
Гаджет доступний у трьох кольорах, а ціна починається від $1099 у США та від €1249 в Європі.
Galaxy S25 Edge
Головним конкурентом Samsung Galaxy S25 Edge стане новий супертонкий смартфон Apple, зараз відомий під позначенням iPhone 17 Air. Очікується, що його прем'єра відбудеться у вересні цього року.
по темі
Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy F56 завтовшки 7,2 мм. Це найтонший гаджет у серії Galaxy F.
Смартфон iPhone 17 Air, який готується до виходу, зможе заряджатися від аксесуару Smart Battery Case - спеціального чохла з інтегрованим акумулятором.
Компанія Apple вивчає можливість підвищити ціни на нову лінійку айфонів, яку буде представлено восени 2025 року. Про це повідомив The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.
Що робитиме цільова група, які новинки привезли українські виробники на форум та які мають перспективи співпраці? Дивіться в сюжеті.
Американські компанії IBM та Google на конференції у Каліфорнії представили квантові технології, здатні прискорити розробку ліків та розкрити природу старіння. Квантові комп'ютери обох компаній вже моделюють молекули та аналізують білкові взаємодії, відкриваючи шлях до нових методів лікування вікових захворювань.