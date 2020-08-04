Virgin Galactic представила проект сверхзвукового пассажирского самолета (фото) [ Редактировать ]
Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона представила дизайн сверхзвукового пассажирского самолета.
Машину, которую разрабатывают совместно с NASA, оснастят крылом дельтовидной конструкции без законцовок и большим вертикальным хвостовым стабилизатором. Ее скорость будет достигать трех чисел Маха (1,2 тыс. км/час), рабочая высота лайнера составит 18 тыс. метров.
Самолет будут оснащать салон с креслами бизнес-класса и первого класса, он сможет перевозить от 9 до 19 человек.
Двигатели для нового сверхзвукового самолета Virgin Galactic разрабатывает и будет производить Rolls-Royce. Британская компания ранее выпускала двигатели для "Конкорда" - сверхзвукового пассажирского самолета, который эксплуатировали в 1976-2003 годах.
Ожидается, что тестовый полет в космос с участием двух пилотов пройдет осенью 2020 года. Позднее состоится еще один полет с четырьмя людьми на борту. Если испытания пройдут успешно, в начале 2021 года в космос отправится основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Ранее сообщалось, что в начале мая 2020 года Virgin Galactic успешно испытала транспортный суборбитальный ракетоплан Unity.
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