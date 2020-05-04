Компанія Virgin Galactic випробувала нову версію суборбітального ракетоплана Unity. Апарат стартував з борту транспортного літака, на висоті 15 кілометрів і після нетривалого автономного польоту самостійно приземлився у заданому місці.

Unity здатен перевозити вісім людей, двох пілотів та шістьох пасажирів, підніматися на висоту 80 кілометрів та розвиваючи швидкість до 3700 км за годину.

У компанії Річарда Бренсона планують, що в майбутньому такі апарати зможуть здійснювати регулярні рейси. Наприклад, відстань від Києва до австралійського Сіднея ракетоплан зможе подолати трохи більше ніж за п'ять годин.

Дорогою пасажири милуватимуться майже космічними краєвидами - умовна межа космосу знаходиться на висоті 100 км. Щоправда, більшості землян такі перельоти навряд чи будуть по кишені. За квиток компанія планує брати теж космічно - чверть мільйона доларів.