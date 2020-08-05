Ученые из Канады обнаружили у динозавра рак костей.

Об этом пишет Lancet Oncology.

По информации, рептилия страдала последней стадией смертельной болезни.

Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, проживавшего 76 миллионов лет назад - впервые. Это очень волнительно.

Отмечается, что изначально необычные наросты и повреждения на кости, которую нашли в 1989 году, приняли за следы зажившего перелома. Однако ряд проведенных анализов показал, что центрозавр страдал от остеосаркомы - рака костей.

Ранее мы писали, что ученые нашли останки редкого беззубого динозавра. Животное бродило по стране 110 миллионов лет назад.