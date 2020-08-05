Древний динозавр умер "человеческой" смертью [ Редактировать ]
Ученые из Канады обнаружили у динозавра рак костей.
Об этом пишет Lancet Oncology.
По информации, рептилия страдала последней стадией смертельной болезни.
Здесь мы демонстрируем очевидные признаки рака костей на поздней стадии у рогатого динозавра, проживавшего 76 миллионов лет назад - впервые. Это очень волнительно.
Отмечается, что изначально необычные наросты и повреждения на кости, которую нашли в 1989 году, приняли за следы зажившего перелома. Однако ряд проведенных анализов показал, что центрозавр страдал от остеосаркомы - рака костей.
Ранее мы писали, что ученые нашли останки редкого беззубого динозавра. Животное бродило по стране 110 миллионов лет назад.
по теме
Хронические заболевания: ученые назвали причину патологий
Исследователи провели соответствующий эксперимент
В Южной Корее обнаружен "спасатель" природы
Его будут использовать в борьбе за чистоту окружающей среды
Стоунхендж "открыл" одну из загадок
Специалисты смогли запустить процесс несколько лет назад
В Германии прошла спецоперация по спасению пернатого заложника
Он оказался в плену колодца