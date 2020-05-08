Ученые нашли уникального динозавра, который мог жить одновременно и в воде, и на суше. Об этом пишет "Урядовый курьер".

Отмечается, что спинозавр мог плавать с помощью длинного плоского хвоста.

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Стихией динозавров была земля - ​​плавать и летать они не умели. Во всяком случае, так было принято считать до сих пор. Но на днях в Nature вышла статья о хвосте спинозавра, хищного околоводных ящура из мелового периода, который вырастал до 7 метров в длину. Считалось, что он питался рыбой, подстерегая ее на мелководье, при этом в воду погружался и тем более не плавал.

И вот совсем недавно ученым удалось найти хвост спинозавра, который сохранился на 80% - плоский и очень гибкий, непохожий на хвосты ни одного из хищных динозавров. Ученые сделали пластиковую копию хвоста спинозавра, а также пластиковые копии двух других хищных динозавров и копии хвостов крокодила и тритона. Искусственными хвостами они махали в воде, чтобы понять, помогают ли они плавать. И хвост спинозавра в этом смысле действительно был более эффективен, чем хвосты других хищных динозавров - с ним спинозавр мог плавать, подобно тритонам и крокодилам. То есть этот динозавр мог жить одновременно и в воде, и на суше.

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