Лунный календарь стрижек на август [ Редактировать ]
Смена прически всегда помогает "обновиться". Но, нужно всегда помнить, что для этого стоит выбирать только благоприятные дни. Если подобрать правильный день для похода к парикмахеру, вы сможете улучшить состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.
Список дней, в которые лучше стричься
- Благоприятные дни для стрижки в августе 2020 года: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 августа.
- Благоприятные дни для окраски волос в августе 2020 года: 2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28, августа.
- Благоприятные дни для маникюра, педикюра в августе 2020 года: 1, 4, 8, 9, 11, 14-16, 20, 22, 25-30 августа.
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