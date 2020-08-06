Смена прически всегда помогает "обновиться". Но, нужно всегда помнить, что для этого стоит выбирать только благоприятные дни. Если подобрать правильный день для похода к парикмахеру, вы сможете улучшить состояние своих волос, и добавить им здоровья и красоты.

Список дней, в которые лучше стричься

Благоприятные дни для стрижки в августе 2020 года: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 августа.

в августе 2020 года: 1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 августа. Благоприятные дни для окраски волос в августе 2020 года: 2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28, августа.

волос в августе 2020 года: 2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28, августа. Благоприятные дни для маникюра, педикюра в августе 2020 года: 1, 4, 8, 9, 11, 14-16, 20, 22, 25-30 августа.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в июле.