На турецком курорте Чешме в провинции Измир произошел инцидент с моделью украинского происхождения Дарьей Кирилюк. В ее избиении заподозрили бойфренда. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В деле появился свидетель, который обратился в полицию и заявил, что проживает в доме напротив того, который арендовали модель с ее молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем, и в тот вечер "слышал из окон крики и ругательства".

Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию.

В то же время сама модель отрицает причастность бойфренда к произошедшему и настаивает на том, что ее избили охранники пляжного клуба Momo, пишет "Страна.ua".

"Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки", - цитирует издание девушку.

Друзья пары в беседе с порталом отметили, что бизнесмен "никогда не поднимал руку на Дарью" и его просто "хотят выставить виноватым".

Напомним, что в Турции охранники избили модель из Украины.