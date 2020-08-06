Избиение модели на турецком курорте: в нападении заподозрили бойфренда [ Редактировать ]
На турецком курорте Чешме в провинции Измир произошел инцидент с моделью украинского происхождения Дарьей Кирилюк. В ее избиении заподозрили бойфренда. Об этом сообщают турецкие СМИ.
В деле появился свидетель, который обратился в полицию и заявил, что проживает в доме напротив того, который арендовали модель с ее молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем, и в тот вечер "слышал из окон крики и ругательства".
Я увидел, что избивают девушку. Через некоторое время она вышла из дома и попыталась скрыться. Я подошел к ней, и она сказала, что у нее с молодым человеком произошла драка. Я позвонил в полицию.
В то же время сама модель отрицает причастность бойфренда к произошедшему и настаивает на том, что ее избили охранники пляжного клуба Momo, пишет "Страна.ua".
"Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне во время приступа панической атаки", - цитирует издание девушку.
Друзья пары в беседе с порталом отметили, что бизнесмен "никогда не поднимал руку на Дарью" и его просто "хотят выставить виноватым".
Напомним, что в Турции охранники избили модель из Украины.
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