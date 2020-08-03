В Турции, которая с 1 июля открылась для украинских туристов, наблюдается рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Последнюю неделю турецкие власти регистрируют ежедневный незначительный рост новых больных COVID-19. За последние сутки было выявлено 995 новых случаев заражения.

К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране.

Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну самолете обнаруживают больного пассажира с симптомами коронавируса (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. В случае подтверждения болезни он направляется в госклинику.

Тест является бесплатным, срок ожидания результатов составляет до 4 часов. В случае выявления COVID-19 стоимость лечения покрывает страховой полис, который необходимо оформить перед поездкой.

Соседи инфицированного по самолету (два кресла спереди, сзади и по бокам) не подлежат обязательному карантину, им предложат бесплатно пройти тест. В случае отрицательного результата они смогут свободно перемещаться по стране.

Если у туриста появились симптомы COVID-19 на отдыхе в отеле, ему по такой же схеме проведут бесплатный тест и отправят в государственную больницу. Тех, кто с ним контактировал, могут изолировать. Но, как правило, бесплатно и в самом отеле, в одном из выделенных специально для этой цели номеров.

Ранее сообщалось, что с 10 августа россиянам можно будет летать на турецкие курорты - в Анталию, Бодрум и Даламан.