В четверг, 6 августа, в Киеве 81-летний мужчина выпрыгнул из окна 5-го этажа больницы. Смерть наступила мгновенно., сообщает "Киев оперативный".

Трагедия произошла в больнице на улице Петра Запорожца в Днепровском районе столицы.

Что заставило пенсионера свести счеты с жизнью - не известно. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в Одессе девушка выпрыгнула с 11-го этажа и осталась жива.