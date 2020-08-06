В Киеве из окна больницы выпрыгнул пожилой мужчина (видео 18+) [ Редактировать ]
Фото: "Киев оперативный"
В четверг, 6 августа, в Киеве 81-летний мужчина выпрыгнул из окна 5-го этажа больницы. Смерть наступила мгновенно., сообщает "Киев оперативный".
Трагедия произошла в больнице на улице Петра Запорожца в Днепровском районе столицы.
Что заставило пенсионера свести счеты с жизнью - не известно. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Ранее сообщалось, что в Одессе девушка выпрыгнула с 11-го этажа и осталась жива.
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