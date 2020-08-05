Вечером 4 августа в историческом центре Одессы из окна жилой многоэтажки выпрыгнула 24-летняя девушка. Об этом сообщают "Факты".

Известно, что молодая одесситка накануне вернулась из Киева. Знакомые говорят, что она пребывала в странном состоянии, вероятно, из-за проблем личного характера.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали девушку, когда она пыталась войти в любой из подъездов многоэтажки в другом районе города. Ей удалось проскользнуть следом за одним из жильцов дома. Поднявшись на 11-й этаж, девушка выпрыгнула с балкона.

На место ЧП в считанные минуты прибыла скорая помощь, благодаря чему потерпевшую удалось быстро доставить в больницу и она осталась жива. Со множественными переломами девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за ее жизнь.

Полиция выясняет мотивы суицида.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина выпрыгнул из окна и угодил на крышу автомобиля.