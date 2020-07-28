В Харькове мужчина выпрыгнул из окна на крышку автомобиля (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, в Харькове на улице Культуры мужчина упал на припаркованный во дворе дома внедорожник "Audi".
В полицию сообщение о самоубийце и разбитом автомобиле поступило в 13:25. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей, выясняя обстоятельства смерти мужчины. Погибшему на вид 35-45 лет, его личность не разглашается.
Как сообщают харьковские СМИ, предположительно, мужчина выпал с 22 этажа. И обращают внимание на то, что два месяца назад в соседнем доме с 19 этажа выпрыгнула женщина с ребенком.
Ранее сообщалось, что в центре Харькова нашли завернутый в ковер труп.
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