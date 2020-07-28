Во вторник, 28 июля, в Харькове на улице Культуры мужчина упал на припаркованный во дворе дома внедорожник "Audi".

В полицию сообщение о самоубийце и разбитом автомобиле поступило в 13:25. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опрашивает свидетелей, выясняя обстоятельства смерти мужчины. Погибшему на вид 35-45 лет, его личность не разглашается.

Как сообщают харьковские СМИ, предположительно, мужчина выпал с 22 этажа. И обращают внимание на то, что два месяца назад в соседнем доме с 19 этажа выпрыгнула женщина с ребенком.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова нашли завернутый в ковер труп.