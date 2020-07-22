"Крышевал" проституток: задержан сутенер из СБУ [ Редактировать ]
Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) задержали сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в сутенерстве. Теперь он может сесть в тюрьму на 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.
Сотрудник СБУ был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Ранее мы писали о том, что в Одессе следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали деньги у местных сутенеров
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