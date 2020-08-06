Черногория снова включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинским туристам без ограничений. Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

С 22 июля для граждан Украины действовал запрет на пересечение границы этой курортной страны на берегу Адриатического на автотранспорте.

Помимо Украины в "белый список" включены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия и Зимбабве.

На сегодняшний день украинцы могут посещать 38 стран мира без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев, или, безусловно, или с соблюдением определенных правил.

По состоянию, на 6 августа украинцы могут свободно въезжать в следующие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Ранее сообщалось, что Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов.