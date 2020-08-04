Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов [ Редактировать ]
Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Об этом сообщает Greek Reporter.
Отмечается, что новый сбор будут взимать за медицинские услуги, которые туристы получают во время пребывания в Греции.
Данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации. До этого медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.
Также дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции.
Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянными" резидентами страны.
Ранее мы писали о том, что Греция ограничила въезд для украинцев.
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