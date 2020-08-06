Для украинцев открыли границы 38 стран [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга заявил, что украинцев могут пустить в 38 стран. За последнюю неделю изменений не произошло.
Ранее были открыты 39 стран, но Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.
Наиболее популярными среди украинцев - Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.
Смотрите также статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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