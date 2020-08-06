Google блокує на YouTube російські та китайські канали [ Редактировать ]
Компанія Google з квітня по червень заблокувала більше, як дві з половиною тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і Росією.
Вони поширювали спам, а також маніпулятивний політичний контент, зокрема про боротьбу з COVID-19 і протести проти расової дискримінації у Сполучених Штатах. Роботу ще близько дев'яноста акаунтів, підконтрольних Москві, зупинили через дезінформацію про Євросоюз, Литву, Україну та Сирію, а також про внутрішню політику Федерації.
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