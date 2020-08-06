Компанія Google з квітня по червень заблокувала більше, як дві з половиною тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і Росією.

Вони поширювали спам, а також маніпулятивний політичний контент, зокрема про боротьбу з COVID-19 і протести проти расової дискримінації у Сполучених Штатах. Роботу ще близько дев'яноста акаунтів, підконтрольних Москві, зупинили через дезінформацію про Євросоюз, Литву, Україну та Сирію, а також про внутрішню політику Федерації.