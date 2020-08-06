Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська прокурорів із Києва і Москви обговорити затримання вагнерівців. Відповідне доручення Лукашенко дав на нараді із силовиками. В офісі генпрокурора України повідомили, що офіційного запрошення на переговори поки не отримували.

33 російських бойовика затримали у Мінську 29 липня. Місцева влада підозрює їх у спробі дестабілізувати ситуацію напередодні виборів. Чотирнадцятеро осіб брали участь у бойових діях на Донбасі боці бойовиків, тому Україна просить їх екстрадувати. Лукашенко досить відверто прокоментував реакцію Москви, обурюючись на кремлівські закиди, зокрема, що білоруси, мовляв, самі завезли "вагнерівців" до своєї країни.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі: