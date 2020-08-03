Общественный транспорт безопасен с точки зрения распространения коронавируса - NYT [ Редактировать ]
Исследования, проведенные транспортными управлениями в разных странах, позволяют сделать вывод, что общественный транспорт сам по себе не представляет опасности с точки зрения распространения COVID-19. Об этом пишет The New York Times.
Корреспонденты американского издания опросили сотрудников транспортных управлений нескольких крупных мегаполисов, которые уже сняли жесткие карантинные ограничения.
Выяснилось, что в Париже ни один из 386 кластеров инфекции, выявленных в период с начала мая по середину июля, не был связан с общественным транспортом. К аналогичному выводу пришли муниципальные власти в Австрии и Токио.
Главной причиной относительной безопасности транспорта называют то, что люди в нем мало разговаривают. Кроме того, люди находятся в поездах и автобусах относительно короткий промежуток времени.
Кроме того, в поездах нью-йоркской подземки воздух, циркулирующий через вагон, заменяется свежим не менее 18 раз в час. Это намного выше, чем рекомендуемые параметры в ресторанах, где рециркулируемый воздух заменяется 8-1212 раз в час, или в офисах (6-8 раз в час).
При этом безопасность поездки на общественном транспорте может быть гарантирована лишь при условии, что пассажиры будут носить защитные маски и перчатки.
Делать окончательные выводы о безопасности общественного транспорта пока рано, поскольку даже в крупных мегаполисах поток пассажиров в транспорте намного ниже значений, отмечавшихся до пандемии. Так в Пекине количество пассажиров в метро составляет 59% от прежнего уровня, в Токио - 63%, в Берлине - от 60 до 70%, в метро Парижа - 45%.
Ранее сообщалось, что во Франции пассажиры до смерти избили водителя общественного автобуса за требование одеть защитные маски.
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