Территорию Украины разделили на зоны, которые были определены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, города и районы, которые попали в "красную зону" отреагировали по-разному. Об этом сообщают местные СМИ, пресс-служба Волынской облгосадминистрации и Тернопольский горсовет.

В Тернополе работает пригородное сообщение, а вот в Кицманском районе Черновицкой области карантин ужесточили.

Так, в Луцке работу транспорта не остановили, весь общественный транспорт работает в штатном режиме. Советник мэра города Игорь Полищук отметил, что сегодня на маршруты выехали 140 маршруток и 42 троллейбусов.

При этом региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории Волынской области для предотвращения распространения коронавируса.

Во исполнение постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 года №641, которым каждый регион Украины разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняты противоэпидемические мероприятия в соответствии с определенными правительством зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной).

В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин - закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов. Общественный транспорт также не работает.

За прошедшие сутки, 3 августа, в районе зафиксировали еще 41 случай заражения.

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