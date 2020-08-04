Попали в "красную зону": как работает транспорт в "опасных" городах Украины [ Редактировать ]
Территорию Украины разделили на зоны, которые были определены в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, города и районы, которые попали в "красную зону" отреагировали по-разному. Об этом сообщают местные СМИ, пресс-служба Волынской облгосадминистрации и Тернопольский горсовет.
В Тернополе работает пригородное сообщение, а вот в Кицманском районе Черновицкой области карантин ужесточили.
Так, в Луцке работу транспорта не остановили, весь общественный транспорт работает в штатном режиме. Советник мэра города Игорь Полищук отметил, что сегодня на маршруты выехали 140 маршруток и 42 троллейбусов.
При этом региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантин на территории Волынской области для предотвращения распространения коронавируса.
Во исполнение постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 года №641, которым каждый регион Украины разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняты противоэпидемические мероприятия в соответствии с определенными правительством зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной).
В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин - закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов. Общественный транспорт также не работает.
За прошедшие сутки, 3 августа, в районе зафиксировали еще 41 случай заражения.
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