Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал к украинским военным на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации, верховный главнокомандующий объехал 100 километров линии разграничения и пообщался с солдатами.

Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. За два дня я проехал 100 километров по линии разграничения. Несмотря на мелкие провокации можно сказать, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей.

Отмечается, что Зеленский планирует в дальнейшем проводить встречи в нормандском формате, чтобы окончательно закрыть "кейс" войны.

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