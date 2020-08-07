"Много слушал и задавал вопросы": Зеленский посетил Донбасс [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал к украинским военным на Донбасс.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По информации, верховный главнокомандующий объехал 100 километров линии разграничения и пообщался с солдатами.
Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. За два дня я проехал 100 километров по линии разграничения. Несмотря на мелкие провокации можно сказать, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей.
Отмечается, что Зеленский планирует в дальнейшем проводить встречи в нормандском формате, чтобы окончательно закрыть "кейс" войны.
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