Зеленский оценил перемирие на Донбассе [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область оценил перемирие на Донбассе.
Так, он заявил, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.
По его словам, нынешнее перемирие продержалось уже больше недели в отличие от предыдущих соглашений, и не может это объяснить.
Мне сложно сказать и сложно подробно за одну минуту вам ответить... В жизни возможно все. Мы боремся за то, чтоб режим (тишины) не нарушался – но может быть, это жизнь.
Он подчеркнул, что нарушения могут быть, а если бы все зависело от украинской стороны, то все бы уже перешли к следующим этапам завершения войны.
Это диалог на несколько часов… о, в принципе, нарушениях "тишины"… там много вопросов, там много проблем. Но, в целом, мы благодарны нашим военным. Самое главное - мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много.
Ранее мы писали о том, что Леонид Кравчук, который стал главой делегации в ТКГ по Донбассу, заявил, что ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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