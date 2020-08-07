Кабмин проведет экстренное собрание по коронавирусу [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины соберется на экстренное заседание из-за сильного скачка коронавирусной инфекции в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
По информации, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.
Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране.
Отмечается, что правительство рассмотрит вопрос эпидемиологической ситуации и в Крыму.
Напомним, в Украине за сутки был поставлен новый антирекорд по коронавирусу. В стране зафиксированы 1453 случая инфекции.
по теме
Кабмин планирует разрешить перемещения в "красной зоне"
В правительстве обсудили сложившуюся ситуацию
В Киеве увеличился прирост коронавируса
В столице зафиксировали 8662 случаев COVID-19
В Украине "упало" число инфицированных коронавирусом
4 региона лидируют в списке заражения
В Украине увеличивается заболеваемость коронавирусом
Инфекция поразила 3 региона
В Украине зафиксировали антирекорд "коронавирусной" госпитализации
Инфекция "косит" медиков и детей