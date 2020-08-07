Кабинет министров Украины соберется на экстренное заседание из-за сильного скачка коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По информации, ухудшение ситуации наблюдается в Киеве, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране.

Отмечается, что правительство рассмотрит вопрос эпидемиологической ситуации и в Крыму.

Напомним, в Украине за сутки был поставлен новый антирекорд по коронавирусу. В стране зафиксированы 1453 случая инфекции.