Коронавирус в Украине: зафиксирован крупнейший суточный прирост заболевших [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 7 августа, в Украине медики зафиксировали 1 453 новых случая коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране.
Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Львовской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
Таким образом, уже третий день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19 в Украине. Сегодня выявили на 135 случаев больше, чем во вчерашней статистике.
В общем в Украине подтвердили 78 261 случай коронавирусной болезни. Из них 43 055 человек уже выздоровели (+531 человек). Умерли 1852 человека (+33).
Ранее в Минздраве рассказали, когда будет вспышка коронавируса в Украине.
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