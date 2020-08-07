По состоянию на 9:00 7 августа, в Украине медики зафиксировали 1 453 новых случая коронавируса, что является крупнейшим суточным приростом за все время эпидемии в стране.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Львовской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, уже третий день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19 в Украине. Сегодня выявили на 135 случаев больше, чем во вчерашней статистике.

В общем в Украине подтвердили 78 261 случай коронавирусной болезни. Из них 43 055 человек уже выздоровели (+531 человек). Умерли 1852 человека (+33).

Ранее в Минздраве рассказали, когда будет вспышка коронавируса в Украине.