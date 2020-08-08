Правоохранители определили список регионов, где жители чаще всего нарушают карантинные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, начала пандемии коронавируса составлено 21 628 протоколов за нарушение карантина. В список регионов входят: Днепропетровская, Харьковская, Львовская и Одесская области, а также в Киев.

Отмечается, что при проведении эпидемиологических мероприятий и обеспечении правопорядка правоохранители нацелены на профилактическую работу.

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