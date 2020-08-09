В поезде "Укрзализныци" пьяный пассажир пытался задушить проводника (видео) [ Редактировать ]
В поезде "Укрзализныци", который следовал по маршруту Харьков-Рахов, произошло ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky-news.
На одной из станций в вагон зашел мужчина, который решил ехать в поезде без билета. Отмечается, что он был пьян и сразу же привлек внимание проводников.
Безбилетный пассажир сдаваться не собирался, едва держась на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников.
Через 15 минут злоумышленника задержала полиция.
Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.
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