В поезде "Укрзализныци", который следовал по маршруту Харьков-Рахов, произошло ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky-news.

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На одной из станций в вагон зашел мужчина, который решил ехать в поезде без билета. Отмечается, что он был пьян и сразу же привлек внимание проводников.

Безбилетный пассажир сдаваться не собирался, едва держась на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию - попытался задушить одного из проводников.

Через 15 минут злоумышленника задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.