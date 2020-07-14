В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой [ Редактировать ]
В Харькове расследуют смерть женщины и ребенка: предварительно, женщина задушила своего 10-летнего сына, после чего покончила с собой. Она оставила предсмертную записку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Так, информация о происшествии в доме по переулку Тбилисском поступила в Новобаварскиц отдел полиции 13 июля около 20:10.
"Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови. В ходе осмотра помещения обнаружена предсмертная записка, которую оставила погибшая", - сообщили в полиции, дополнительно указав, что ребенку 10 лет.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
"Осмотр места происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства", - добавили в полиции.
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