В Николаевской области, в Снигиревском районе, мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

В правоохранительные органы обратилась 31-летняя местная жительница, которая заявила, что ее сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

Женщина узнала о случившемся спустя несколько дней. Мужчина изнасиловал девочку, пока мать была в магазине. Сейчас следователи назначили несколько экспертиз.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении в изнасиловании ребенка, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время нарушителю изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.