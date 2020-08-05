Мужчина изнасиловал падчерицу, пока мать вышла в магазин [ Редактировать ]
В Николаевской области, в Снигиревском районе, мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
В правоохранительные органы обратилась 31-летняя местная жительница, которая заявила, что ее сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь.
Женщина узнала о случившемся спустя несколько дней. Мужчина изнасиловал девочку, пока мать была в магазине. Сейчас следователи назначили несколько экспертиз.
Злоумышленнику уже объявили о подозрении в изнасиловании ребенка, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время нарушителю изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.
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