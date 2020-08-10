В Минске силовики начали стрелять по протестущим (видео) [ Редактировать ]
В Минске силовики начали стрелять по протестующим резиновыми пулями. По данным корреспондента "МБХ. Медиа" было произведено не менее семи выстрелов.
Стреляют в мирных людей! pic.twitter.com/7o51z20Oyo— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Кроме того, они запустили светошумовую гранату. О звуках выстрелов также сообщил Telegram-канал Nexta Live.
По данным ресурса, правоохранители бросили дополнительные силы, чтобы оттеснить людей от стелы "городу-герою Минску".
Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города! pic.twitter.com/pBc0pEAjVT— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Onliner сообщил, что в центре Минска протестующие использовали в качестве щитов мусорные баки. После этого в них полетели светошумовые гранаты.
Какая жесть! Взрывы и избиения.— NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Человек, который якобы набрал 80%, начал войну с собственным народом! pic.twitter.com/vcwJIMDJvI
Судя по сообщениям местных СМИ, основные силы милиции и ОМОНа сосредоточены в районе станции метро "Немига" и у памятной стелы.
Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Минска вспыхнули протесты.
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