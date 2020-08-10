В Минске силовики начали стрелять по протестующим резиновыми пулями. По данным корреспондента "МБХ. Медиа" было произведено не менее семи выстрелов.

Кроме того, они запустили светошумовую гранату. О звуках выстрелов также сообщил Telegram-канал Nexta Live.

По данным ресурса, правоохранители бросили дополнительные силы, чтобы оттеснить людей от стелы "городу-герою Минску".

Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города! pic.twitter.com/pBc0pEAjVT — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Onliner сообщил, что в центре Минска протестующие использовали в качестве щитов мусорные баки. После этого в них полетели светошумовые гранаты.

Какая жесть! Взрывы и избиения.



Человек, который якобы набрал 80%, начал войну с собственным народом! pic.twitter.com/vcwJIMDJvI — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Судя по сообщениям местных СМИ, основные силы милиции и ОМОНа сосредоточены в районе станции метро "Немига" и у памятной стелы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре Минска вспыхнули протесты.